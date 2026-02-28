Menderes'te Ot İlaçlama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Menderes'te Ot İlaçlama Çalışmaları Başladı

28.02.2026 10:03  Güncelleme: 11:14
Menderes Belediyesi, ilçedeki 44 mahallenin tamamında yabancı ot ilaçlama çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen güzergahlarda düzenli olarak ilaçlama işlemleri gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kurulan beş ayrı ekiple ilçenin farklı bölgelerinde yabancı otlara karşı ilaçlama çalışması yürütüyor. Belirlenen güzergahlarda gerçekleştirilen uygulamanın planlama dahilinde 44 mahallenin tamamında yapılacağı bildirildi.

İlaçlama işleminin tamamlanmasının ardından belirli bir süre sonra aynı çalışmanın yeniden gerçekleştirileceği kaydedildi. Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her sene en uygun zamanda başlattığımız ilaçlama çalışmalarımızı bu sene de zamanında başlattık. Yaptığımız ilaçlama ile yabancı otlarla mücadele ediyoruz. 44 mahallemizin hepsinde özenle çalışacağız. Yabancı ot mücadelemiz düzenli olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Menderes, Belediye, Güncel, Çevre

