Menderes'in Sahil Bölgesinde Atık Seferberliği

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, yaz aylarında sahil bölgesinde artan nüfus nedeniyle oluşan moloz, bahçe ve eşya atıklarının toplanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Menderes Belediyesi, atık seferberliğini artırdı. Sahil bölgesinde yaşanan yaz yoğunluğundan dolayı bölgede özel çalışma gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında nüfusun çok yükseğe çıkması ile artan çöpün yanı sıra moloz, bahçe ve eşya atıkları ile mücadele de üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler, düzenli olarak bölgeyi gezip tüm atıkları toplayarak bertaraf işlemi için götürüyor. Yaz ayları boyunca sahil bölgesindeki çalışmaların daha yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

"CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Atıklar konusunda düzenli çalışıyoruz. Bu çalışmalara önem veriyoruz. Yaşanan her türlü zorluğa rağmen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ayrı bir çaba içerisindeyiz. Çöplerin haricinde moloz, bahçe ve eşya atıkları da ayrı bir çalışma gerektiriyor. Biz de ayrı bir ekipler bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak toplama işlemini gerçekleştiriyor. Sahil bölgemize yaz aylarında daha büyük bir ağırlık veriyoruz. Yaşanan nüfus yoğunluğu atıkların miktarına da yansıyor. Bu sebepten dolayı bu aylarda sahil bölgesinde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Hizmetimiz yoğun bir çaba ile sürecek" diye konuştu.

Vatandaşlara seslenen Başkan Çiçek, "Doğal güzelliği ile örnek olan ilçemizin doğasını korumak adına topyekün bir çaba gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Farkındalık etkinliklerimiz ile bunu daima vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız; bu konuda hassas olmalarıdır. Doğamız, çevremiz için farkında olalım. Duyarlı davranarak doğayı birlikte koruyalım. Geleceğimize en büyük mirasımız bu olacaktır" ifadelerini kullandı.