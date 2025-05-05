Menderes Geleneksel Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği, Özdere Gençlik Parkı'nda yapıldı. Şenlikte vatandaşlar ile uçurtma uçuran Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük kazanç. Bu birlik ve beraberlikle Menderes'imizde daha güzel işleri başaracağız" diye konuştu.

Menderes Belediyesi'nin Özdere Çevre Koruma, Dayanışma ve Geliştirme Derneği ile birlikte geleneksel hale getirdiği Uçurtma Şenliği, bu yıl da coşkuyla gerçekleşti. Özdere Gençlik Parkı'ndaki etkinlikte yaklaşık 5 bin uçurtma ücretsiz dağıtıldı.

Şenlikte, DJ ve canlı performanslar, balon şekillendirme ve yüz boyama, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları, şişme oyun alanları ve Grup Eskici Band'in müzikleriyle gün boyu coşkulu anlar yaşandı.

Şenliğe eşi Melek Çiçek ile birlikte katılan Başkan Çiçek, vatandaşlarla birlikte uçurtma uçurdu. Etkinliğin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirten Çiçek, "Uçurtma şenliğimizdeki yoğun katılım bizleri mutlu etti. Her sene coşkumuz artarak devam ediyor. Sahilimizde baharın tadını çıkaran vatandaşlarımızla harika bir organizasyon yaptık. Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük kazanç. Şenliğimize yalnızca Menderes'ten değil, ülkemizin her noktasından katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu birlik ve beraberlikle Menderes'imizde daha güzel işleri başaracağız" dedi.