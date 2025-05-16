İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği iş yerinde 6 ton 840 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada 6 ton 840 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Menderes'te 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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