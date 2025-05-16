Menderes\'te 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği iş yerinde 6 ton 840 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada 6 ton 840 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatıldı.