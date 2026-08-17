Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde yumruklu kavga - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde yumruklu kavga

Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde yumruklu kavga
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti ile YENİ Partililer arasında yumruklu kavga çıktı. 3. tur oylamada ara talebinin reddedilmesiyle tansiyon yükseldi.

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan Başkan Vekili seçimi sırasında AK Parti ile YENİ Partililer arasında yumruklu kavga çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi'nde olağanüstü toplantıyla yapılan Başkan Vekilliği seçiminde kavga çıktı.

Salonun fiziki yetersizliği nedeniyle gerginlikle başlayan toplantıda tansiyon sık sık yükseldi. Seçimin 3. tur oylaması sonrasında ise gerginlik, partililer ve meclis üyeleri arasında yumruklu kavgaya dönüştü.

ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMADA DA GERGİNLİK ÇIKTI

İlk iki turda gerekli oyu alan aday olmaması üzerine seçimde 3. tur oylama yapıldı. 3. tur oylamada, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy 10 oy ve Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 13 oy aldı.

Toplam 23 oyun kullanıldığı 3. turda oyların tamamı geçerli sayıldı. Sonuçların açıklamasının ardından bazı meclis üyeleri ara talep etti. Meclis Başkan Vekili'nin ara talebini kabul etmemesinin ardından salonda tekrar gerginlik çıktı.

AK Parti grubunun, "Biz salonda duruyorsak herkes salonda duracak. Kimse çıkmayacak bu salondan" sözleriyle kapıları kapatması salonda tansiyonu yeniden yükseltti.

Kapı önünde kısa süreli arbede yaşanırken meclis toplantı salonu dışından bir kişi "Dilekçe getirdim" diyerek salona girmeye çalıştı. AK Parti grubunun dilekçe getiren kişiyi salona almaması üzerine salon kapısı önünde partililer ve meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

Kavgada, YENİ Parti İzmir İl Başknaı Çağatay Güç arada kaldı. İki grup arasında yaşanan arbede ve yumruklaşma, diğer patililer ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Seçimde 4. tur oylamaya geçilmesi için salonda düzenin sağlanması beklendi.

Kaynak: ANKA

İlkay Çiçek, Tansiyon, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde yumruklu kavga - Son Dakika

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