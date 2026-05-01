Menderes'te Kadın Sağlığı Semineri

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kadın Dostu Kent adıyla kadın sağlığı üzerine seminer verecek.

Menderes Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi kadınlar için ortak çalışmaya imza atıyor. "Kadın Dostu Kent" adı altındaki kadın sağlığı seminerinde vatandaşlarla bir araya gelinecek. 5 Mayıs Salı günü saat 14: 00'da Menderes Amfi Tiyatro Konferans Salonu'nda gerçekleşecek 90 dakikalık seminerde güvenli annelik konusu konuşulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Menderes Belediyesi iş birliğiyle yürütülen program, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi ve belediye eğitmenlerinin katkılarıyla gerçekleşecek.

Sağlıklı bireyler, güçlü toplum

"Daha sağlıklı bireyler ve güçlü bir toplum için birlikteyiz" sloganı ile gerçekleştirilecek seminerin program akışında gebeliğe hazırlık, sağlıklı gebelik için yapılması gerekenler, doğuma hazırlık ve doğuma dair genel bilgiler, lohusalıkta dikkat edilmesi gerekenler ve yenidoğan bakımı gibi konu başlıkları yer alıyor. İzmir'de "Kadın Dostu Kent" ve "Sağlıklı Kent İzmir" vizyonu doğrultusunda yürütülen Kadın Sağlığı Seminerleri Programı; kadınların sağlık okuryazarlığının artırılması, riskli sağlık davranışlarının yerine sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması, koruyucu sağlık yaklaşımının yaygınlaştırılması, aile ve toplum içindeki konumlarının güçlendirilmesi, sağlık ve kamu hizmetlerine erişim taleplerinin artırılması ve toplumsal sağlık bilincinin geliştirilmesi hedefleri ile gerçekleştiriliyor."

Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz

Seminer hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Kadın ve çocuk odaklı projelerde daima yer alıyor, bu konuda etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yine bu konuda bir çalışmaya İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte imza atıyoruz. Menderes Belediyesi olarak kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesini ve güçlenmesini destekliyoruz. Doğru bilgiye erişimi artırarak koruyucu sağlık davranışlarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Gerçekleştireceğimiz seminerin kadınlarımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bekliyoruz" dedi.