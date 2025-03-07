Menderes'te Kadınlar Günü Kutlaması

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(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediyedeki kadın personellerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyedeki kadın personeller ile bir araya geldi. Birimleri tek tek dolaşan Başkan Çiçek, çalışma arkadaşı olan kadınlara baharın gelişini simgeleyen ve uğruna inanılan marteniçka bilekliği hediye etti.

"Kadınlarımızla güçlüyüz"

8 Mart'ın önemli ve bir o kadar da anlamlı bir gün olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Menderes'imiz için birlikte emek verdiğimiz kadın çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların vermiş olduğu emek sayesinde Menderes'imizi çok daha iyi yerlere taşımaya devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en güzel örneğini belediyemizde görmek mümkün. Yapmış olduğumuz çalışmalarla da Menderes'imiz de kadınların her alanda var olması için çalışıyoruz. Bu bağlamda başta güzel ilçemizde yaşayan kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.