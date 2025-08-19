Menderes\'te Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Menderes'te dağ evine sera kurarak kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.H.K'nin (57) Yeniköy Mahallesi Bahçecik mevkisindeki dağ evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polisin baskın düzenlediği evde 86 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenek, 5 kutu sıvı gübre, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
