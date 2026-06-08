Menderes'te Öğrencilerden "Geri Dönüşüm" Defilesi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Nene Hatun Anaokulu öğrencileri ile doğayı koruma ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla geri dönüşüm defilesi düzenledi. Çocuklar, tamamen atıklardan oluşan kostümleriyle seyirci karşısına çıktı.

Menderes'te Nene Hatun Anaokulu öğrencileri Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün de destekleri ile geri dönüşüm defilesi yapıldı. Doğayı korumada geri dönüşümün önemine dikkati etmek isteyen çocuklar, tamamen atıklardan oluşan kostümleri ile seyirci karşısına çıktı. Etkinlik öncesi kısa bir dans gösterisi de izleyenlere sunuldu. Defile sonunda sahnede bir araya gelen çocuklar "atıklar çöp değil, gelecektir" yazılı atıklardan hazırlanmış pankartı açtı.

"DOĞAYI BİRLİKTE KORUYALIM"

Etkinlik hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Nene Hatun Anaokulu'ndan çocuklarımız içine dünyalar sığan koca yürekleri ile bir farkındalık yaratmak istediler. Her zaman bu konularda duyarlı atılımlara imza atan bir belediye olarak bize de düşen onları desteklemekti. Çocuklarımız harikalar yaratarak tüm dünyaya örnek oldular. Onları ayakta alkışlıyorum. Herkesin çocuklarımıza kulak vererek doğamıza karşı daha duyarlı olmasını rica ediyor, bekliyorum. Doğayı birlikte koruyalım, geri dönüşüme destek olalım" dedi.