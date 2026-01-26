"Minik Serçe" Müzikali İzleyiciyle Buuşacak

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, "Bir Minik Serçe Müzikali: Kusura Bak-ma" adlı müzikali izleyicilere sunacak.

Menderes Belediyesi, tiyatro severler için müzikal bir sahneleyecek. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslardan yararlanan vatandaşlar, eğitmen Elif Nur Sakal'ın sahneleyeceği "Bir Minik Serçe Müzikali: Kusura Bak-ma" adlı müzikali 28 Ocak 2026 günü izleyenlerle buluşturacak.

Saat 20: 30'da Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi'nde sahnelenecek olan eseri oyunun yönetmeni, Eğitmen Elif Nur Sakal oyunlaştırıp uyarladı. Belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tiyatroyu sahil yönünden gelerek izlemek isteyenler için saat 19: 00'da Özdere Hizmet Binası'ndan yine saat 19: 00'da Gümüldür Hizmet Binası'ndan servis kaldırılacak.

"Kültür ve sanat faaliyetlerini artırma adına çalışıyoruz"

Etkinlik hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes'te kültür ve sanat faaliyetlerini artırma adına çalışıyor, bu konuya özel önem veriyoruz. Eğitmenimiz öncülüğünde bizlere yine harika bir iş sunan tüm vatandaşlarımızı tebrik ederim. Tüm vatandaşlarımızı belediyemizin sunduğu bu harika müzikali izlemeye davet ediyorum" dedi.