Menderes'te Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Menderes ilçesinde bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölcükler Mahallesi'nde tarım malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen depoda çalışmalar sürüyor.