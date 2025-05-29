Menderes'te Yol Tamir Seferberliği Başlatıldı

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, kısmi bozukluk olan yollarda tamir seferberliği başlattı. Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "44 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile sorunlu olan tüm yollarımızı tamir edip daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kısmı bozukluk olan tüm yollara el atıyor. Ekipler, tespit edilen kısmi bozuk olan yollarda çalışma başlattı. Tespit edilen yolların yanı sıra vatandaşlardan gelen yol ile ilgili bildirimler de yapım çalışmaları planına dahil edildi. Kısmi bozukluk yaşayan tüm yollarda tamir işlemi yapılıp sorunlar gideriliyor. Yollar daha kullanışlı bir hal alıyor.

44 mahalleye eşit hizmet

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Göreve gelişimizden itibaren başlattığımız çalışmalar kapsamında yaptığımız ve yenilediğimiz yolların yanı sıra kısmen bozuk olan yollarımızda da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yollarımız, ekiplerimizin tespitleri ve vatandaşlarımızın geri dönüşleri ile belirleniyor. Bu yollarda sırasıyla çalışmalar yapıyoruz. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile sorunlu olan tüm yollarımızı tamir edip daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi.