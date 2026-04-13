Menemen Belediyesi Afet Hazırlıklarını Güçlendirdi: Arama Kurtarma Ekibi 80 Kişiye Çıkarıldı, 2 Binden Fazla Gönüllü Katıldı

İzmir'in Menemen Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını artırarak arama kurtarma ekibi MAKUR'un kadrosunu 80 kişiye çıkardı ve 2 bini aşkın vatandaşı kent afet gönüllüsü yaptı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinden ders alarak her an hazır olunması gerektiğini vurguladı.

MAKUR, 17 Ağustos Depremi'nin 22'nci yıl dönümünde kurulmuş olup, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde kurumsallaşarak eğitimlerini tamamladı. Ekip, AFAD koordinesinde deprem ve tren tatbikatlarına katıldı ve Bursa, Manisa gibi çeşitli illerde orman yangını ve sel afetlerinde görev yaptı.

Ekipmanlar üst düzeye yükseltildi, spiral kesme cihazı ve beton kırıcı gibi malzemeler eklendi. Ayrıca, 60 konteynerden oluşan ve 280 kişiye barınma imkanı sunan bir yaşam merkezi kuruldu, klima ve buzdolabı gibi donanımlarla donatıldı. Kırsal çalışmalar için 4x4 bir araç da envantere eklendi.

Vatandaşların sürece dahil edilmesi amacıyla muhtarlıklarda görüşmeler yapıldı ve okullarda eğitimler verildi. Başkan Pehlivan, MAKUR'un fedakarlığını ve ülke genelindeki mücadelesini övdü, sivil savunma bilinciyle hazırlıkların sürdüğünü belirtti.