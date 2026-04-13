Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menemen Belediyesi Afet Hazırlıklarını Güçlendirdi: Arama Kurtarma Ekibi 80 Kişiye Çıkarıldı, 2 Binden Fazla Gönüllü Katıldı

13.04.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediyesi, deprem, yangın ve sel gibi afetlere karşı hazırlıklar kapsamında arama kurtarma ekibini 80 kişiye çıkarırken, 2 bini aşkın vatandaş da kent afet gönüllüsü oldu. Ekipmanlar yenilendi ve konteyner yaşam merkezi kuruldu.

İzmir'in Menemen Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını artırarak arama kurtarma ekibi MAKUR'un kadrosunu 80 kişiye çıkardı ve 2 bini aşkın vatandaşı kent afet gönüllüsü yaptı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinden ders alarak her an hazır olunması gerektiğini vurguladı.

MAKUR, 17 Ağustos Depremi'nin 22'nci yıl dönümünde kurulmuş olup, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde kurumsallaşarak eğitimlerini tamamladı. Ekip, AFAD koordinesinde deprem ve tren tatbikatlarına katıldı ve Bursa, Manisa gibi çeşitli illerde orman yangını ve sel afetlerinde görev yaptı.

Ekipmanlar üst düzeye yükseltildi, spiral kesme cihazı ve beton kırıcı gibi malzemeler eklendi. Ayrıca, 60 konteynerden oluşan ve 280 kişiye barınma imkanı sunan bir yaşam merkezi kuruldu, klima ve buzdolabı gibi donanımlarla donatıldı. Kırsal çalışmalar için 4x4 bir araç da envantere eklendi.

Vatandaşların sürece dahil edilmesi amacıyla muhtarlıklarda görüşmeler yapıldı ve okullarda eğitimler verildi. Başkan Pehlivan, MAKUR'un fedakarlığını ve ülke genelindeki mücadelesini övdü, sivil savunma bilinciyle hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:15:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.