Menemen Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiası: 9 CHP'li Üyeden Suç Duyurusu - Son Dakika
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Menemen Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiası: 9 CHP'li Üyeden Suç Duyurusu

23.06.2025 18:13
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Menemen Belediye Meclisi'nin 9 CHP'li üyesi, belediyenin inşaat ruhsatlarıyla ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, haksız kazanç sağlandığı ve kamu zararına neden olunduğu belirtiliyor.

(İZMİR) - Menemen Belediye Meclisinin 9 CHP'li üyesi, 2022–2025 yılları arasında belediye tarafından düzenlenen inşaat ruhsatlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Menemen Belediye Meclisi üyelerinin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, belediye tarafından düzenlenen inşaat ruhsatlarıyla "haksız kazanç sağlandığı" ve "kamu zararına neden olunduğu" ifade edildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Menemen Belediyesinde 2022–2025 arasında gerçekleştirilen imar uygulamaları kapsamında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma, İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve eklerine aykırı işlemler, haksız kazanç ve zenginleşme, Türk Ticaret Kanunu'na aykırılık, haksız rekabet, Vergi Usul Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu'na aykırılık suretiyle belediyenin zarara uğratıldığına ilişkin iddialar hakkında sorumluların tespiti ve kamu davası açılması talebimizdir."

"Görevin kötüye kullanılması gibi suçları oluşturabileceği kanaatindeyiz"

Dilekçede, bazı müteahhit firmalardan yasal harçlar alınmadığı, bazılarından ise yüksek oranda harçlar alındığı savunularak, "Menemen Belediyesi nezdinde, kamu zararına yol açan, devletin vergi gelirlerini zafiyete uğratan, yapı denetimi, tarım alanlarının korunması ve SGK ilişik kesme süreçleri gibi temel idari sorumlulukların ihlali suretiyle kamu güvenliği ve idari düzenin zedelendiği, ayrıca ekonomik rekabetin bozulduğu, kimi kişi ve kurumlara ayrıcalık tanınarak haksız kazanç ve haksız zenginleşmeye yol açtığı anlaşılmaktadır" denildi.

Dilekçede, yapılacak soruşturmalar sonucunda şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menemen Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiası: 9 CHP'li Üyeden Suç Duyurusu - Son Dakika

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