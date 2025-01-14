Menemen Belediyesi Tarımsal Sit Alanlarındaki Arazi İhalelerini Gerçekleştirdi

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

(İZMİR) – Menemen Belediyesi'nin Aralık 2024'te duyurusunu yaptığı 1. ve 2. derece tarımsal sit alanı içerisinde kalan 49 taşınmazdan üçünün ihalesi yapıldı. Üç taşınmazı, daha önce belediyenin spor malzeme ve çocuk oyun grubu ihalesini kazanan Turgutlu Botanik Ltd. Şirketi aldı.

İzmir'de arazi satışlarıyla gündeme gelen Menemen Belediyesi'nin Aralık 2024'te mülkiyeti belediyeye ait Tuzçullu, Kesik, Günerli, Maltepe, Çavuş, Türkelli, Görece, Koyundere, Ahıhıdır, Seyrek, Musabey, Yanık ve Süzbeyli köylerinde bulunan 49 taşınmazdan bazılarının satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Toplam 1 milyon 146 bin 712 metrekare büyüklüğünde ve 1.ve 2. derece tarımsal sit alanı içerisinde kalan arazilerin satışı tepki çekmiş ve sabah saatlerinde Menemenli yurttaşlar ve CHP Menemen İlçe Örgütü ihaleleri protesto etmek için belediye binasının önünde toplanmıştı.

İhalelerin sabah oturumu sonuçlandı

Sabah saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan ihaleler, teklif veren olmaması nedeniyle ihale saat 11.20'ye ertelendi. Saat 11.20'de yapılan ihalelerde ise üç taşınmaz için teklif verildi.

Üç taşınmaz için yapılan ihalede teklif veren Murat Özşirin'in sahibi olduğu Turgutlu Botanik Ltd. Şirketi, muhammen bedel üzerinden taşınmazları satın aldı. Özşirin, Süzbeyli'deki üç taşınmaz için toplam 117 bin 186 bin lira teklif verdi. Aynı şirket, daha önce de Menderes Belediyesi'nin spor malzeme ve çocuk oyun grubu alımı ihalesini almıştı.

Özşirin'in teklif verip ihalesini aldığı Süzbeyli'deki birbirine bitişik konumda üç taşınmaz, 'tarla' vasıflı arazilerden oluşuyor.

İhale ise başkanlık onayına sunulduktan 15 gün sonra kesinleşecek.