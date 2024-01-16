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Menemen'de çanta gaspı ve otomobil hırsızlığı şüphelisi firari yakalandı - Son Dakika
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Menemen'de çanta gaspı ve otomobil hırsızlığı şüphelisi firari yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir kız çocuğunun çantasının gasbedilmesi ve otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan Ferhat S'nin, daha önce işlediği suçlardan dolayı 30 yıl 1 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şüphelinin yakalanmasıyla birlikte çocuğun çantasını vermek istememesi sonucu yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı.

Menemen\'de çanta gaspı ve otomobil hırsızlığı şüphelisi firari yakalandı
16.01.2024 - 20:55,
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İzmir'in Menemen ilçesinde, bir kız çocuğun çantasının gasbedilmesi ve otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan Ferhat S'nin, "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 30 yıl 1 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) durağı yakınında 16 yaşındaki kız çocuğunun çantasının gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki 50 güvenlik kamerasının yaklaşık 900 saatlik görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, şüpheli Ferhat S'yi (33) Yeşilpinar Mahallesi 9313 Sokak'taki ikametine düzenlenen baskınla yakaladı.

Ferhat S'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde cezaevi firarisi olduğu, hakkında daha önce işlediği "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 30 yıl 1 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca hükümlünün 7 Ocak'ta Kasımpaşa Mahallesi'ndeki bir otomobilin düz kontak yapılarak çalınması olayının da faili olduğu belirlendi.

Öte yandan, kız çocuğunun olay esnasında çantasını vermek istemediği, şüphelinin çantayı çekerek çocuğu bir süre yerde sürüklediği, bu sırada mağdurun diz kapağının kırıldığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerin tamamlanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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