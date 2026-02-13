Menemen'de Sağanakta Su Baskınları - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Menemen'de Sağanakta Su Baskınları

13.02.2026 17:11
Menemen'de şiddetli yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evlerde su baskını yaşandı.

MENEMEN'DE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 180 ve 169 numaralı sokaklarda su birikintileri oluştu. Mahallede birçok sokak suyla dolarken, bazı müstakil evlerin bahçelerinde su baskını meydana geldi.

Bölge sakinlerinden emekli, evli ve 2 çocuk babası Ali Dağ (63), "Az yağmurlarda bile su doluyor. Mazgallar tıkalı mı'Temizlenmiyor mu? Teknik olarak bilemiyorum ama sürekli aynı sorunu yaşıyoruz. Muhit olarak hep böyle" dedi.

Kaynak: DHA

