İzmir'in Menemen ilçesinde bir inşaat şirketinin satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, 25 Ocak 01.40 sıralarında Mermerli Mahallesi'ndeki bir inşaat şirketinin satış ofisine silahlı kişilerce ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ofise 8 merminin isabet ettiğini, saldırıyı maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?