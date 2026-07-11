Menemen\'de Tarım Yangını Kontrolden Çıkıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangınına müdahale ediliyor.

Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.