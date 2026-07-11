Menemen'de Tarım Yangını Kontrolden Çıkıyor - Son Dakika
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Menemen'de Tarım Yangını Kontrolden Çıkıyor

Menemen\'de Tarım Yangını Kontrolden Çıkıyor
11.07.2026 18:39
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Menemen'de çıkan tarım yangını makiliğe sıçradı, müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangınına müdahale ediliyor.

Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Menemen, Güncel, İzmir, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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