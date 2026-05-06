Mengen'de Ulusal Aşçılık Kampı ve Trüf Mantarı Avı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mengen'de Ulusal Aşçılık Kampı ve Trüf Mantarı Avı

Mengen\'de Ulusal Aşçılık Kampı ve Trüf Mantarı Avı
06.05.2026 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Mengen'de düzenlenen aşçılık kampında trüf mantarı avı yapıldı ve Osmanlı mutfak mirası konulu konferans verildi.

Bolu'nun "Aşçılar diyarı" Mengen ilçesinde bu yıl 6. düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı programı kapsamında "Trüf Mantarı Avı" yapıldı.

Türkiye'de aşçılık eğitimine ve bu alandaki mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinin (ASOMDER) öncülüğünde düzenlenen kampta "Doğanın İçinden Gölette Mantar ve Açık Pişirme" başlığıyla açık hava etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şirinyazı Göletinde düzenlenen etkinlikte trüf mantarının doğadaki keşif yolculuğu, aşçı adaylarına uygulamalı olarak gösterildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda özel eğitimli arama köpekleri gölet çevresindeki ağaçlık alanlarda trüf mantarı aradı.

Etkinlikte Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenleri,doğada yetişen mantar türleri, zehirli ve yenilebilir mantarların ayırt edici özellikleriyle mantarların ekosistemdeki yeri hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda toplanan mantarlar, göl kenarında yakılan ateşte pişirildi.

"Osmanlı Sarayına Personel Seçimi ve Mengenli Aşçılar" konferansı düzenlendi

Kamp kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde "Osmanlı Sarayına Personel Seçimi ve Mengenli Aşçılar" konferansı düzenlendi.

Bilgin, Mengen'in köklü mutfak mirasına detaylarıyla değinerek, geleneğin rastlantısal olmadığını belirtti.

Bilgin, Mengenli aşçıların, Osmanlı'dan kalma usta-çırak ilişkisine dayalı son derece sistemli yapı geliştirdiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ahilik teşkilatıyla da yakından ilişkili olan bu yapıda, aşçılar yardımcılarını genellikle kendi çevrelerinden, güçlü referans sistemiyle seçtiler. Saraydaki sistem de tam olarak bu şekilde işliyordu. Mengen aşçılık geleneği aslında kapalı ve güvenilir bir ağ kurarak tekel benzeri bir yapı oluşturmuştur. Bu sıkı bağlar sayesinde Mengen aşçılık kültürü tarih boyunca çok sağlam bir zemine oturmuştur."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mengen'de Ulusal Aşçılık Kampı ve Trüf Mantarı Avı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:20:24. #7.13#
SON DAKİKA: Mengen'de Ulusal Aşçılık Kampı ve Trüf Mantarı Avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.