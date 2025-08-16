Mengücek Kupası Erzincan'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mengücek Kupası Erzincan'da Başladı

16.08.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Menzil Kupası'na 160 sporcu katılıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Erzincan'da düzenlenen "Mengücek Melik Gazi Menzil Kupası" müsabakaları başladı.

Üzümlü ilçesi Semiz Ali Mera Alanı'nda yer alan 700 metrelik parkurdaki müsabakalara, 23 ilden 160 sporcu katılıyor.

Organizasyonda sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler" ve "büyükler" kategorilerinde atışlarını yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, okçuluğun geçmişten bugüne gelen bir miras olduğunu, bunu gelecek nesillere aktarmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Bakanlık olarak bu geleneği geleceğe taşıyabilmek için mücadele ettiklerini belirten Mumcu, "Biz çok kadim, kardeşlikle büyümüş, hayatı ve kurduğu devletlerde mücadeleyi hep birlikte yapmış bir milletin evlatlarıyız. Yakın geçmişte geleneksel sporlarımız çok daha iyi yerlere geldi. Dünya çapında da çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum." dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise ok ve yayın Türkler için önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün, Mengücek Gazi'nin adıyla mühürlenmiş bu topraklarda hem tarihin hem sporun hem de asaletin izinde bir buluşmaya geldik. Üzümlü'nün bereketli ovası, bu 2 gün boyunca okçuluğun kalbi, yayların nefesi, nişan taşlarının gölgesi olacak. Ok, insanoğlunun hem avı hem savunması hem de inancı olmuştur. Türk'ün tarihinde ok, yalnızca bir silah değil, adaletin, disiplinin, sabrın sembolüdür. Yay ise gücün tevazuyla birleştiği bir emanettir. Bizim medeniyetimizde okçu, yalnızca hedefi vuran kişi değildir, nefsini terbiye eden, sabrın kıvamını bilen, gayesini berrak tutan kişi demektir."

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz de memleketi Erzincan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Sadece yay gerip ok atmıyoruz, bir tarihi yaşatma misyonunu da yükleniyoruz. Çok şükür geldiğimiz noktada yaklaşık 30 binden fazla sporcumuzla, 1000'e yaklaşan kulübümüzle bu branşı yaşatma adına çok ciddi bir ivmeyi sizlerle beraber taşıyoruz." dedi.

Sporcuların geleneksel kıyafetler giyerek katıldığı müsabakalar yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Melik Gazi, Etkinlik, erzincan, Türkiye, Güncel, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mengücek Kupası Erzincan'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor Ölü sayısı 200’e yaklaştı İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor! Ölü sayısı 200'e yaklaştı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ayrılık iddialarına inat tatil pozu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
14:43
Mustafa Destici’den ’’Miras’’ hutbesini eleştirenlere tepki
Mustafa Destici'den ''Miras'' hutbesini eleştirenlere tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 14:58:16. #7.13#
SON DAKİKA: Mengücek Kupası Erzincan'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.