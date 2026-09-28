Mengxiang, Güney Çin Denizi'nde 5.000 metre derinlikte sondajla ulusal rekor kırdı - Son Dakika
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Mengxiang, Güney Çin Denizi'nde 5.000 metre derinlikte sondajla ulusal rekor kırdı

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Mengxiang, Güney Çin Denizi\'nde 5.000 metre derinlikte sondajla ulusal rekor kırdı
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Mengxiang, Güney Çin Denizi havzasından bazalt örnekleri çıkararak 5.000 metre derinlikte sondaj kapasitesine ulaştı ve ülke rekoru kırdı. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bu başarıyla ülkenin derin deniz sondajında uluslararası ileri düzey ülkeler arasına girdiğini açıkladı.

GUANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in okyanus sondaj gemisi Mengxiang, derin deniz sondajında ülke rekorunu kırdı. Güney Çin Denizi havzasından bazalt örnekleri çıkaran gemi, 5.000 metre derinlikte sondaj yapabilme kapasitesine ulaştı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Çin'in söz konusu başarıyla derin deniz sondaj operasyonu kapasitesi açısından uluslararası alanda ileri düzey ülkeler arasına girdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Mengxiang, Güney Çin Denizi'nde 5.000 metre derinlikte sondajla ulusal rekor kırdı - Son Dakika
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