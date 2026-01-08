Menteşe Belediye Başkanı Aras, İlçede Görev Yapan Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Menteşe Belediye Başkanı Aras, İlçede Görev Yapan Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

08.01.2026 13:33  Güncelleme: 14:24
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltıda, yerel basının önemine değindi ve yaşanan zorlukları dile getirdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Aras, dayanışma vurgusu yaptı ve ülkede mevcut olumsuz koşulların gazetecilik üzerindeki etkilerini belirtti.

(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Aras, "Yerel basın denetleyen, hatırlatan, eleştiren ve yol gösteren en önemli paydaşlarımızdan biridir. Bugüne kadar nasıl yanınızda olduysak, bundan sonra da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2025 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Başkan Aras, Menteşe'de gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Menteşe olarak çok şanslı bir ilçede yaşadıklarını belirten Başkan Aras, "Bunu her fırsatta söylüyorum. Çünkü bu kentte güçlü, saygın ve mesleğine sahip çıkan bir basın geleneği var" dedi.

"Karanlık bir dönemden geçiyoruz"

Başkan Köksal Aras, "Bugün bir araya gelmemizin iki önemli nedeni var. Birincisi; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlikte kutlamak, ikincisi ise 2025 yılında yaptıklarımızı ve 2026'ya dair projelerimizi şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak, sorularınızı cevaplamak ve karşılıklı sohbet etmek" diye konuştu. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirten Aras, "Karanlık bir dönemden geçiyoruz. Sadece ekonomik olarak değil; siyasal, toplumsal ve özellikle ifade özgürlüğü açısından da zor bir süreç yaşıyoruz. Şu an tutuklu olan birçok gazeteci büyüğümüz var. Bu koşullarda en ağır yüklerden biri de sizlerin omuzlarında. Artan ekonomik baskılar, yerel basının ayakta kalma mücadelesi, haber üretirken karşılaşılan engeller ve özgürce yazabilmenin her geçen gün daha da zorlaşması. Tüm bunlar, gazeteciliği aynı zamanda cesaret gerektiren bir sorumluluk haline getirdi" ifadelerini kullandı.

"Basın sustuğunda toplum susar"

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine de yer veren Başkan Köksal Aras, şöyle devam etti:

"Atamızın çok net bir sözü var: 'Basın, milletin müşterek sesidir.' Bu söz, sizlerin ne kadar hayati bir görev üstlendiğini açıkça anlatıyor. Demokratik ülkelerde yanlışın görünür kılınması, doğrunun savunulması ancak özgür ve bağımsız bir basınla mümkündür. Yerel basın mahallenin sesidir, kentin vicdanıdır, gündelik hayatın en yakın gözlemcisidir. Çünkü biz şuna inanıyoruz: Basın sustuğunda toplum susar. Basın özgür olmadığında demokrasi eksik kalır. Yerel basın, aynı zamanda denetleyen, hatırlatan, eleştiren ve yol gösteren en önemli paydaşlarımızdan biridir. Bugüne kadar nasıl yanınızda olduysak, bundan sonra da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Eleştirilerinizi ve önerilerinizi her zaman önemsiyoruz."

Konuşmasında gazeteci Cüneyt Erdan'ı da anan Köksal Aras, "Geçtiğimiz yılki kahvaltımızda Cüneyt Ağabey de aramızdaydı. Ancak nisan ayında aniden aramızdan ayrıldı. Muğlaspor aşığı, değerli gazeteci Cüneyt Ağabeyi sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Köksal Aras, konuşmasının ardından 2025 yılında Menteşe'de gerçekleştirilen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik projeler hakkında gazetecilere sunum yaptı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: ANKA

