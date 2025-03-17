Çanakkale Zaferi'nde Kahramanlık Vurgusu

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Çanakkale Deniz Zaferi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Köksal, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Savaşı'nın, kadınıyla erkeğiyle ülkenin her yerinden gelen kahramanların olağanüstü çabalarıyla kazanıldığını, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına ve Cumhuriyet'in kurulmasına zemin hazırladığını belirten Köksal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Deniz Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk komutasında, donanım ve imkan olarak kendisinden çok daha güçlü olan ordulara geçit vermeyen ulusumuzun üstün cesaret ve özverileriyle yazılan, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."