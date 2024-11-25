Menteşe Belediye Başkanı Köksal\'dan Kreş Kapatma Kararına Tepki

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(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediye kreşleriyle ilgili yazısına tepki göstererek, "Kreşlerin kapatılması kararı, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına sunulan temel hizmetlere zarar verecektir. CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı gereği kamu yararı adına yürüttükleri kreşlere yönelik bu kapatma kararı tamamen politik bir yaklaşımdır" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği, belediyelerin uygun fiyatlı kreş açma girişimlerini engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Köksal, CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışı gereği Türkiye genelinde dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet veren 650 kreş bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Kreşler, evde yeterince beslenemeyen çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini, eşit ve adil eğitim almasını sağlayan aynı zamanda çocuklarımızı sosyalleştiren ve okul öncesi eğitime hazırlayan kurumlardır. Kreşlerin kapatılması kararı, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına sunulan temel hizmetlere zarar verecektir. CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı gereği kamu yararı adına yürüttükleri kreşlere yönelik bu kapatma kararı tamamen politik bir yaklaşımdır. Her ne kadar bu tür kısıtlamalar, yasaklamalar ve tasarruf tedbirleri kreş yapımının önüne geçmeye çalışsa da biz hayırseverlerimizin desteği ve sponsorluk anlaşmalarıyla bu sorunu aşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, Menteşe'de dar gelirli ailelerimizin çocuklarına yönelik bir kreş açma girişimine başladığımızı büyük bir mutlulukla halkımızla paylaşmak istiyorum."

Başkan Köksal, bu projelerin toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme kararlılığıyla sürdürüleceğini ifade etti.