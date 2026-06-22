Menteşe Belediye Tiyatrosu'na "Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları" ile "Ensemble Ödülü"

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Tiyatrosu, Direklerarası Diğer Şehirler Seyirci Ödülleri'nde, "Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları" oyunuyla Canlandırmada Bütünlük, En İyi Ekip Uyumu ve Toplu Oyunculuk branşlarından oluşan "Ensemble Ödülü"nün sahibi oldu.

Seçici kurulunun tiyatro eleştirmenlerinden değil, düzenli oyun izleyen gönüllü seyircilerden oluştuğu, oyunların canlı izlendikten sonra Performans, Tasarım ve Prodüksiyon olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirildiği Direklerarası Seyirci Ödülleri'nin 26. Ödül Töreni, İstanbul Atacan Koleji Salonu'nda yapıldı.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, törende Kayleen ve Doug'un çocukluktan yetişkinliğe uzanan bağını ele alan tek perdelik dram türündeki "Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları" isimli oyunla Ensemble Ödülü'ne layık görüldü.