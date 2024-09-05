Menteşe Belediye Tiyatrosu Yaz Oyunları Son Buldu

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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından yaz tatili boyunca sahnelenen "Coni Boni Koni" isimli müzikli çocuk oyunu perdelerini Menteşe Kent Meydanı'ndaki son oyunla kapattı.

Kendine arkadaş arayan bir kedinin ormanda tanıştığı Cesur ve Alya'yla arkadaş olabilmek için kılık değiştirmesini ve sonrasında gelişen komik olayları konu alan "Coni Boni Koni", Menteşe'nin 14 farklı mahallesinde sahnelendi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Bazı mahallelerimizde tiyatroyla ilk defa tanışan çocuklarımız oldu. Bizim de amacımız zaten kırsal mahallelerimizde kültür-sanata erişim sağlayamayan çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırmaktı. Yaz dönemi boyunca sahnelenen oyunlarımızda bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.