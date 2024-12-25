Menteşe Belediyesi 2024\'te 4 bin 647 kursiyere eğitim verdi

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi bünyesinde 2024 yılında açılan toplam 37 kursta, 4 bin 647 kursiyere eğitim verildi. 2025 yılı kış dönemi kursları için ise 821 kursiyer kayıt yaptırdı.

Menteşe Belediyesi'nin ücretsiz kurslarına vatandaşlar 2024 yılında da yoğun ilgi gösterdi. Belediye bünyesinde uzman eğitmenler tarafından verilen farklı branşlardaki kurslarda 4 bin 647 kursiyer eğitim aldı.

Spordan sanata, tasarımdan dansa kadar farklı branşlardaki kurslara katılanların yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirdiklerini kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Farklı yaşlardan kursiyerlerimizin bu kurslar ile özgüvenleri artıyor, yaratıcılıkları ortaya çıkıyor ve sosyal çevreleri genişliyor. Ayrıca, disiplin, özveri ve problem çözme gibi hayat boyu fayda sağlayacak beceriler kazanıyorlar. Ücretsiz kurslarımız yaz ve kış dönemi olmak üzere yeni yılda da devam edecek" dedi.