Menteşe Belediyesi Halk Sağlığı Haftası\'nda Ücretsiz Sağlık Kontrolü Yaptı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla pazar yerine stant kurarak, ücretsiz sağlık kontrolü yaptı.

Menteşe Belediyesi sağlık ekipleri tarafından zabıta noktasına kurulan stantta, tezgahlarından ayrılamayan pazar esnafının ve alışverişe çıkan vatandaşların şeker, kan, kilo ve boy ölçümleri yapıldı.

Başkan Gonca Köksal, uygulamaya ilişkin, "Ölçümleri alınan vatandaşlarımıza dikkat etmeleri ve yapmaları gereken konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ölçümleri yüksek çıkan vatandaşlarımız ise hastanelere yönlendirildi. Uygulama kapsamında ayrıca kanserde erken teşhisin önemi, hangi yaş aralıklarında hangi kontrolleri yapmaları gerektiği konusunda da gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal belediyecilik gereği vatandaşlarımızın sağlığı da bizim için önem arz ediyor" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut'un da ziyaret ettiği stantta 500 vatandaş uygulamadan faydalandı.