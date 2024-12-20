Menteşe Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Temizlik Hizmeti Sunuyor

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. "Yaşlıların Sıcak Yürekleri, Menteşe'nin Vefalı Elleri" projesiyle temizlik hizmeti sunan belediye, 2024 yılında toplam 810 evi temizledi.

Menteşe Belediyesi, "Yaşlıların Sıcak Yürekleri, Menteşe'nin Vefalı Elleri" projesiyle 2024 yılında toplam 810 eve temizlik hizmeti sağladı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, temizlik yapamayacak durumda olan ailelerin ve bireylerin evlerini temizlediklerini, hijyenik bir ortamda yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde yaşlı, bakıma muhtaç, dar gelirli, hastalık veya özel durumlar nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan ailelere ve bireylere evde temizlik hizmeti veriyoruz. Kent merkezinde düzenli olarak 112 eve temizlik hizmeti sağlarken, yıl geneline baktığımızda toplamda 810 eve ulaşmış durumdayız. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespitine yönelik bir sosyal inceleme komisyonu oluşturduk. Komisyonumuz, 25 hanede gelir, eğitim, sağlık gibi konularda incelemelerde bulundu. Bu veriler ışığında ihtiyaç sahibi bireyleri tespit ederek yardımlarımızı sürdürüyoruz."

"Yoğun ibadet dönemlerinde bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz"

Yine sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşların daha temiz ve hijyen ortamında ibaret edebilmeleri için ilçe genelindeki camilere temizlik hizmeti sağlamaya devam ettiklerini belirten Başkan Köksal, "Menteşe'deki 145 camide düzenli olarak temizlik yapıyoruz. Yıl boyunca camilerimiz ekiplerimiz tarafından 268 kez temizlendi. Toplumumuzun ortak kullanım alanı olan camilerde vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmaları çok önemli. Bu kapsamda camilerdeki temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan ayında, dini bayramlarda ve yoğun ibadet dönemlerinde bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.

Köksal, ekiplerin cami temizlik çalışmalarında çevre dostu ürünler kullandığını sözlerine ekledi.