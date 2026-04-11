Menteşe Belediyesi'nden Hakem Kararı Beklemeden İşçilerin Maaşlarına Yüzde 15 Zam

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, DİSK Genel-İş Sendikası ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin hakem heyetine devredilmesi sonrası önemli bir karar aldı. Belediye yönetimi, yaklaşık 700 işçinin ekonomik mağduriyet yaşamaması için hakem heyeti kararını beklemeden ilk 6 ay için yüzde 15 oranında zam farkı ödeneceğini açıkladı.

Menteşe Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında devam eden TİS görüşmelerinde, yasal kanun gereği kurum gelirlerinin en fazla yüzde 40'ının personel giderlerine ayrılabilmesi kuralı nedeniyle mutabakat sağlanamamış ve süreç hakem heyetine intikal etmişti. Belediye idaresi tarafından en az yüzde 30 zam yapılmak istenmesine rağmen, kanuni sınırlamalar nedeniyle zam teklifi yüzde 15 artı 5 ile sınırlı kalmıştı.

Belediye yönetimi tarafından hakem heyeti süreci sonuçlanana kadar çalışanların enflasyon karşısında ezilmemesi amacıyla yüzde 15'lik zam farkının ödenmesine karar verildi. Söz konusu tutarlar idari işlemlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede işçilerin hesaplarına aktarılacak.

Hakem heyetinden belediyenin uyguladığı yüzde 15'lik oranın üzerinde bir karar çıkması halinde, oluşacak fark tutarları da geriye dönük olarak işçi hesaplarına ayrıca yatırılacak. Maaş zam farklarının yanı sıra idare tarafından işçileri kapsayan banka promosyon görüşmelerinin de resmi olarak başlatıldığı ve tahakkuk edecek ödemelerin hızla hesaplara aktarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.