Menteşe Belediyesi'nden Hakem Kararı Beklemeden İşçilerin Maaşlarına Yüzde 15 Zam
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe Belediyesi'nden Hakem Kararı Beklemeden İşçilerin Maaşlarına Yüzde 15 Zam

11.04.2026 09:52  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediyesi, hakem heyetine devredilen Toplu İş Sözleşmesi süreçlerinde, ekonomik mağduriyet yaşamamaları için yaklaşık 700 işçiye ilk 6 ay için yüzde 15 zam farkı ödeneceğini açıkladı. Belediye, hakem heyeti sonucuna göre ek ödemeler yapılacağını da duyurdu.

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, DİSK Genel-İş Sendikası ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin hakem heyetine devredilmesi sonrası önemli bir karar aldı. Belediye yönetimi, yaklaşık 700 işçinin ekonomik mağduriyet yaşamaması için hakem heyeti kararını beklemeden ilk 6 ay için yüzde 15 oranında zam farkı ödeneceğini açıkladı.

Menteşe Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında devam eden TİS görüşmelerinde, yasal kanun gereği kurum gelirlerinin en fazla yüzde 40'ının personel giderlerine ayrılabilmesi kuralı nedeniyle mutabakat sağlanamamış ve süreç hakem heyetine intikal etmişti. Belediye idaresi tarafından en az yüzde 30 zam yapılmak istenmesine rağmen, kanuni sınırlamalar nedeniyle zam teklifi yüzde 15 artı 5 ile sınırlı kalmıştı.

Belediye yönetimi tarafından hakem heyeti süreci sonuçlanana kadar çalışanların enflasyon karşısında ezilmemesi amacıyla yüzde 15'lik zam farkının ödenmesine karar verildi. Söz konusu tutarlar idari işlemlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede işçilerin hesaplarına aktarılacak.

Hakem heyetinden belediyenin uyguladığı yüzde 15'lik oranın üzerinde bir karar çıkması halinde, oluşacak fark tutarları da geriye dönük olarak işçi hesaplarına ayrıca yatırılacak. Maaş zam farklarının yanı sıra idare tarafından işçileri kapsayan banka promosyon görüşmelerinin de resmi olarak başlatıldığı ve tahakkuk edecek ödemelerin hızla hesaplara aktarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:50:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.