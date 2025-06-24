Menteşe Belediyesi Ücretsiz Sağlık Tarama Hizmetlerine Devam Ediyor

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı ücretsiz sağlık taramalarına ve eğitimlerine yılın ilk altı ayında da devam etti. Kırsal ve merkez mahallelerde kurulan stantlarla toplam 807 vatandaşa hizmet sunuldu.

Menteşe Belediyesi, ücretsiz sağlık tarama hizmetine devam ediyor. Bu kapsamda katılımcılara; kanser türleri, kendi kendine meme muayenesi, erken tanı belirtileri hakkında bilgi verilirken, ücretsiz sağlık taramaları da yapıldı.

Alanında uzman sağlık personeli tarafından yapılan taramalarda, vatandaşların kan şekeri ve tansiyon değerleri ölçüldü. Riskli bulgular tespit edilen bireyler, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek erken müdahale olanağı sağlandı. Bu çerçevede yılın ilk 6 ayında kırsal ve merkez mahallelere kurulan stantlarla 807 vatandaşa ulaşıldı.

Ayrıca, "Sağlıklı Toplum Sosyal Belediye" projesi kapsamında kadınlara yönelik sağlık eğitimleri de devam ediyor. Eğitimlerde, erken tanının önemi, meme sağlığı, düzenli kontroller ve tarama yöntemleri detaylı şekilde aktarılıyor.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, halk sağlığını önceleyen bu çalışmalarla hedeflerinin erişilebilir ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı. Başkan Köksal Aras, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların düzenli sağlık kontrollerini sürdürebilmeleri için bu hizmetleri kesintisiz şekilde sürdüreceklerini belirtti.