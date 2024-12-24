Menteşe Belediyesi Yağıştan Etkilenen Mahallelere Müdahalede Bulunuyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Yağıştan Etkilenen Mahallelere Müdahalede Bulunuyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yoğun yağış nedeniyle yaşanan su baskınları ve taşkınlara karşı belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Gonca Köksal, ekiplerin halkın mağdur olmaması için anında müdahale ettiğini belirtti.

24.12.2024 18:09
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ekipleri yoğun yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağıştan etkilenen başta Kötekli, Bayır, Yerkesik, Orhaniye ve Yaraş mahalleleri olmak üzere tüm ilçede meydana gelen su baskını, taşkın ve gider tıkanmalarına müdahale ediyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri, aşırı yağış nedeniyle ilçede yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

İlçede yoğun yağış sonucunda meydana gelen ani su baskınları, sel ve taşkınlar hakkında ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar ilgili numaradan Menteşe Belediyesi'ne, yine ilgili numaradan MUSKİ Çağrı Merkezine ulaşabiliyor.

"Tüm gücümüzle halkımızın yanındayız"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Ekiplerimiz yağmur nedeniyle yaşanan çeşitli olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunarak hemşehrilerimizin mağdur olmasını önlemeye çalışıyor. Tüm gücümüzle halkımızın yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Yağıştan Etkilenen Mahallelere Müdahalede Bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Yağıştan Etkilenen Mahallelere Müdahalede Bulunuyor - Son Dakika
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