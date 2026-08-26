Menteşe'de 40 Kaçak Göçmen ve 2 Organizator Yakalandı - Son Dakika
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Menteşe'de 40 Kaçak Göçmen ve 2 Organizator Yakalandı

Menteşe\'de 40 Kaçak Göçmen ve 2 Organizator Yakalandı
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Menteşe açıklarında durdurulan yelkenli teknede 40 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 2 organizatör şüphelisi ile 40 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Akbük Koyu açıklarında saat 04.45 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede yakalanan 40 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 göçmen kaçakçısı şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Menteşe'de 40 Kaçak Göçmen ve 2 Organizator Yakalandı - Son Dakika

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