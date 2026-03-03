Menteşe Belediyesi'nden 8 Mart'ta Dayanışma ve Güç Birliği Çağrısı - Son Dakika
Menteşe Belediyesi'nden 8 Mart'ta Dayanışma ve Güç Birliği Çağrısı

03.03.2026 11:41  Güncelleme: 12:25
Menteşe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlikler 4-9 Mart tarihleri arasında çeşitli programlarla gerçekleştirilecek.

Menteşe'de kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen 8 Mart programı; 4 Mart'ta Ortaköy'de gerçekleştirilecek açılışla başlayacak.

Ortaköy Kadın Yaşam Merkezi, 4 Mart Çarşamba günü saat 16.00-17.00 arasında düzenlenecek törenle hizmete girecek. Merkez, kadınların üretim, eğitim ve dayanışma alanında bir araya gelebileceği önemli bir buluşma noktası olacak.

Etkinlikler kapsamında 4-6 Mart 2026 tarihleri arasında 09.30-17.30 saatlerinde Kurşunlu Meydanı'nda Kadın Emeği Pazarı ile "Görünmeyen Emek" fotoğraf sergisi düzenlenecek. Kadın üreticilerin el emeği ürünlerini sergileyeceği pazar alanı, kadın emeğinin ekonomik ve toplumsal değerine dikkati çekecek.

Kurşunlu Meydanı'nda 5 Mart Perşembe günü saat 12.00'de halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 20.30'da ise Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde "Nefes Al, Güçlen, Parla" temasıyla pilates, yoga ve fit dans etkinliği yapılacak.

Programın bir diğer önemli başlığı ise 6 Mart Cuma günü saat 15.00'te yine Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Sen de Yapabilirsin" söyleşisi olacak. Söyleşide farklı alanlarda başarı hikayeleriyle öne çıkan kadınlar deneyimlerini paylaşacak.

8 Mart Pazar günü 11.00-14.00 saatleri arasında Sosyo Kültürel Alan Pazar Yeri'nde, 9 Mart Pazartesi günü ise aynı saatlerde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde stant çalışmaları gerçekleştirilecek. Etkinliklerde vatandaşlara bilgilendirme yapılacak ve 8 Mart'ın anlam ve önemi paylaşılacak.

Menteşe Belediyesi, 8 Mart'ın kadın hakları, eşitlik ve dayanışma mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Birlikte güçlenmek ve bu anlamlı günleri paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

