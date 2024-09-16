Menteşe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

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(MUĞLA)- Her yıl 16 – 22 Eylül arasında kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratan Avrupa Hareketlilik Haftası, Menteşe Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Her yıl farklı bir temayla kutlanan, bu yıl 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım' başlığında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Menteşe'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Bisiklet Derneği ve Mor Pedal'ın paydaşı olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye çalışanları işe yürüyerek geldi. Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Avrupa Hareketlik Haftası'nı destekliyor ve önemsiyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımını arttırmamız, karbon ayak izimizi ise azaltmamız lazım. Bu sabah belediyeye mesai arkadaşlarımız ile birlikte yürüyerek geldik. Çevre bilincimizi artırmak için bir adım attık. Hem çevreye hem de kişisel sağlığımıza katkı sağladık. Hafta boyunca farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenledik. Çevre dostu politikalarımız ile daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz" dedi.