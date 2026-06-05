Menteşe'de Dünya Çevre Günü'nde 1 Ton Kireç Dağıtıldı

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, doğa koruma bilinci oluşturmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Saburhane Meydanı'nda başlayan ve Kızıldağ Mesire Alanı'nda devam eden çok yönlü etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında 1 ton kireç dağıtımı yapıldı.

Çevre farkındalığı videosu ile açılışı yapılan etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çocuklarla interaktif bir diyalog kurarak Atatürk'ün Yalovadaki çınar ağacını kesmemek için köşkün yerini değiştirdiği tarihi hikayeyi anlattı ve Atatürk'ün doğa ve çevre hassasiyetini vurguladı.

Başkan Köksal Aras, "Çevre, doğadır, ormanlardır, tüm yaşam alanlarımızdır. Temiz hava solumak sağlığımız için hayati önemdedir. Maalesef çevremiz günden güne kirleniyor. Hepimize düşen görev çevremizi korumaktır. Sizler çevre gönüllülerisiniz, yerlere çöp atmamalı, atanları uyarmalıyız. Plastik, kağıt, pil, cam ve atık yağ gibi maddeleri ayrıştırarak atmalıyız. Ağaç dikmek de çok önemlidir. Bu yaz hep birlikte ağaçlandırma etkinliği yapalım" dedi.

HAFTA BOYUNCA TOPLAM 30 TON KİREÇ DAĞITILACAK

Başkan Köksal Aras'ın konuşmasının ardından çevre projelerine katılan okulların müdürlerine teşekkür belgesi verildi ve Agora Tiyatro Grubu'nun hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Daha sonra atık malzemelerden eserler yaratan sanatçılar Fırat Karapınar ve Ahmet İftar'ın sergileri gezildi. Etkinlik çerçevesinde Menteşe Belediyesi tarafından 1 ton kireç dağıtıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere satranç takımı, akıl oyunları ve geri dönüşüm malzemesinden üretilen çevre dostu kalemler hediye edildi.

Etkinlikler, Kızıldağ Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen çevre temizliği ile devam etti. Çocukların yoğun katılımıyla yapılan temizlik faaliyetinde, gençlere çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda farkındalık kazandırıldı.