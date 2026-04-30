Menteşe'de "Mahalle Afet Gönüllüsü" Eğitimleri Başlıyor

30.04.2026 15:43  Güncelleme: 16:40
(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ve Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG–AMEDER) iş birliğiyle "Afetlere karşı daha dirençli bir Menteşe için sen de MAG ol" sloganıyla düzenlenecek Mahalle Afet Gönüllüsü eğitimleri başlıyor.

Menteşe'de Mahalle Afet Gönüllüsü eğitimleri başlıyor. Kontenjanın 50 kişi ile sınırlı olduğu eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, 9 Mayıs'a kadar Menteşe Belediyesi web sitesinde yer alan QR kod aracılığıyla kayıt formunu doldurabilecek. Kayıtların ardından 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında verilecek eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar "Mahalle Afet Gönüllüsü" ünvanını alacak.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, projeyi afete hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Amacımız afetlere karşı bilinçli ve organize bir gönüllü yapısı oluşturmak"

"Bölgemizde yaşanan depremler, orman yangınları gibi afetler, hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bizlere defalarca gösterdi. Bu nedenle gerekli adımları atarak 'Mahalle Afet Gönüllüsü' çalışmalarımıza geçtiğimiz yıl başlamıştık. Eğitimlerini tamamlayan gönüllülerimiz Mahalle Afet Gönüllüsü olmuştu. Bu yıl da aynı çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, Menteşe'de her mahallede afetlere karşı bilinçli ve organize bir gönüllü yapısı oluşturmak. Belediyemiz ve Muğla MAG–AMEDER iş birliğiyle gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde gönüllülerimiz; afet farkındalığı, ilk yardım ve yangın söndürme gibi konularda bilgi sahibi olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllüler, afet anında mahallelerinde destek sağlamak için donanımlı hale gelecek. Böylece mahalle sakinlerimiz kendilerini, ailelerini ve komşularını koruyabilecek bilgi ve yetkinliğe sahip olacak. Eğitime katılacak tüm gönüllülerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Afetlere karşı daha dirençli ve güçlü bir Menteşe için hep birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

