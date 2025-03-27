Menteşe'de Öğrencilere Atık Bilinci ve İklim Değişikliği Eğitimi Veriliyor

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığın artırılması amacıyla ilçe merkezindeki 12 ilkokulda öğrencilere "Atık Bilinci ve İklim Değişikliği" eğitimi veriyor.

Menteşe Belediyesi'nin Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yürüttüğü bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Çevre Mühendisi Mürüvvet Yıldırım tarafından ilkokul öğrencilerine, "Sıfır Atık Projesi: Atık Bilinci ve İklim Değişikliği" eğitimi veriliyor. Eğitimde öğrenciler, "atık nedir?", "geri dönüşüm nasıl sağlanır?", "atıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar" ve "iklim değişikliğinin nedenleri" gibi konuları öğrenirken, akıllarına takılan soruları sorarak da bilgi sahibi oluyorlar.

"Küçük yaşta çevre bilinci kazanmaları çok önemli"

Verilen eğitimlerin, çocukların çevre bilinci kazanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Bu eğitimler sayesinde çocuklarımız atıklar hakkında bilgi sahibi oluyor, geri dönüşümün çevremiz için ne kadar önemli olduğunu kavrıyor. Doğayı temiz tutmanın yalnızca bizler için değil, tüm canlılar için hayati bir öneme sahip olduğunu öğrenen çocuklarımız, aynı zamanda iklim değişikliğinin nedenlerini ve buna karşı neler yapabileceklerini de fark ediyorlar. Onların küçük yaşta çevre bilinci kazanmaları çok önemli. Temiz bir çevreye sahip, nefes alabilen bir Menteşe için çalışıyoruz" dedi.