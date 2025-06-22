Menteşe'de Yangın Kontrol Altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yeşilyurt Mahallesi Dere mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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