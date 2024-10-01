Menteşeli Cengiz, Osmangazi'de Güz Konserleri'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Menteşeli Cengiz, Osmangazi'de Güz Konserleri'nde Sahne Aldı

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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Güz Konserleri'nde Menteşeli Cengiz, Yenikent Mahallesi sakinleriyle buluşarak unutulmaz halk ezgilerini seslendirdi. Konserde Dünya Müzikleri Orkestrası eşlik ederken, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösterileriyle geceye renk kattı.

01.10.2024 15:30  Güncelleme: 16:34
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Güz Konserleri'nde sahne alan Menteşeli Cengiz, Yenikent Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Osmangazi Belediyesi, Güz Konserleri ile Bursalı sanatseverlere açık havada konser keyfi yaşatmayı sürdürüyor. Başta dağ yöresi olmak üzere Bursa'nın dört bir tarafında geniş bir dinleyici kitlesi bulunan Menteşeli Cengiz, Yenikent Mahallesi'nde sahne aldı. Geçmişten bugüne unutulmayan halk ezgilerini seslendiren sanatçı, sahne performansıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Menteşeli Cengiz'e, Dünya Müzikleri Orkestrası eşlik etti. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleri de yaptıkları gösteriler ile geceye renk kattı. Yaklaşık iki saat süren konseri, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Belediye Meclis üyeleri ve Yenikent Mahallesi sakinleri takip etti.

Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Esendemir, Menteşeli Cengiz'e çiçek takdim etti.

Menteşeli Cengiz, Osmangazi\'de Güz Konserleri\'nde Sahne Aldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşeli Cengiz, Osmangazi'de Güz Konserleri'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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