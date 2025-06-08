(ANKARA) - İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e acil şifalar dileyerek, "En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti kurucusu Meral Akşener, sosyal medya hesabından, evinde elektrik akımına kapılan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Akşener'in mesajı şöyle:
"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener'den Ferdi Zeyrek'e Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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