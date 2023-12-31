Meral Akşener\'den yeni yıl mesajı: \'2024 yılında hayallerin önündeki engelleri kaldıralım\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Diliyorum ki 2024 yılı, milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun. Yeni yılımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Akşener, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Büyük sınavların, yürekleri yakan büyük acıların üstesinden hep birlikte gelindiği bir yılın geride bırakıldığını belirten Akşener, ne yaşanırsa yaşansın, hafızalardan silinmeyecek birçok mutluluğun da hep birlikte paylaşıldığını ifade etti.

Meral Akşener, 2023'ün, ortak vicdan, ortak sevgi, ortak değerler ve ortak hatıraların daha da derinden anlaşıldığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu yıl, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yılıydı. Kimi zaman sokakları dolduran Türk bayraklarıyla, kimi zaman meydanlardan andımızı haykıran Cumhuriyet çocuklarıyla, kimi zaman da dünyaya meydan okuyan Atatürk'ün kızlarıyla hep bir ve beraber hissettik, hep birlikte güçlendik. Her zorlu anın bize yeni yollar açtığını ve ihtiyacımız olan kudretin her daim içimizde olduğunu bir kez daha hep birlikte öğrendik. Diliyorum ki 2024 yılı, milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun. Yeni yılımız kutlu olsun. Yüce Allah, memleketimize kederin uğramayacağı, milletimizin gözlerinin ışıl ışıl parlayacağı bir yıla erişmeyi bizlere nasip etsin."