İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2022'de İliç'teki maden ocağındaki tehlike için iktidarı uyardıklarını ancak iktidarın kulağının üzerine yatarak bu felaketi göze aldığını söyledi.
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri ülkemizin cennet doğası için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:
"Milletini düşünmeyenlerin cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak dengesi bozulan doğamız artık alarm veriyor. İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehklieye sokuyor. Bitmek bilmeyen bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında milletimiz ödüyor. 29 Haziran 2022'de bu kürsüden Erzincan İliç'teki altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız olan o gün kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız olan Prof. Dr. Ümit Özlale başkanlığında bir heyet de oraya gidip incelemelerde bulunup bir rapor hazırlamıştı. Bu raporu sadece milletimizle değil meclisimizle değil aynı zamanda da devletimizi yöneten muhteremlerin başında bulunduğu kurumlarla da paylaşmıştık. Hatta bu konuda İYİ Parti olarak bu raporun üzerine meclisimize soru önergeleri verdik. Ancak iktidar bizi aşırı duyarlı bulup o günkü konuşmaları hatırlayın aşırı duyarlı bulup kulağının üzerine yatmayı tercih etti. Yani aslında dün yaşanan felaketi göze almayı tercih etti. Erzincanlı vatandaşlarımızı değil madenin ortaklarını tercih etti. Anadolunun can suyunu taşıyan Fırat'ı değil rant musluklarını tercih etti. İşte biz milletimize doğamıza toprağımıza yapılan bu ihaneti görmezden gelemeyiz, gelmeyeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Kabul etmeyeceğiz. Cennet doğamız için mücadele etmeye bıkmadan devam edeceğiz. İliç'teki felakete yol açan ihmallerin ve bu ihmallere imza atanların peşini bırakmayacağız."
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener: İktidar İliç'teki Tehlike İçin Uyarıları Göz Ardı Etti - Son Dakika
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