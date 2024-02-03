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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti - Son Dakika
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiği sosyal medya hesabından duyuruldu. Cenaze bugün İzmit Gündoğdu köyünde defnedilecek.

03.02.2024 09:47
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.

Ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akşener, cenazenin bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünde toprağa verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti - Son Dakika
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