Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu. Akşener, kararını açıklarken ödenmesi gereken bedelleri başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini ve bundan pişmanlık duymadığını belirtti. Akşener ayrıca, İYİ Parti'nin Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya son vermek ve yeni bir seçenek sunmak amacıyla seçimlere hür ve müstakil olarak girdiğini vurguladı.

08.04.2024 10:23
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı. Akşener, "Ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentim olmaksızın her defasında ödedim. Bundan da asla pişman olmadım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkan adayı olmayacağını açıkladı. Akşener, sosyal medya hesabı X platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"KARAR ALMAM GEREKTİ"

"30 yıllık siyasi kariyerim boyunca; ülkemizin geleceğini, milletimizin huzurunu, devletimizin iyiliğini yakından ilgilendiren birçok meselede kararlar almam, tutumlar benimsemem gerekti. Bu kararları alırken, bu tutumları takınırken de her defasında bireysel çıkarlarımı, kısa vadeli potansiyel kazanımları ve yapılan her türlü 'cazip' teklifi bir kenara bırakıp sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldım. Rabbime şükürler olsun ki aldığım her kararın, benimsediğim her tutumun ne kadar isabetli olduğu da, her zaman kısa vadede olmasa da, zaman içerisinde mutlaka ispatlandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM..."

Ayrıca günümüz siyasetinde görmeye pek alışık olmadığımız biçimde şartlar ne kadar jetin, siyasi konjonktür ne kadar elverişsiz olursa olsun her kararımın, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildim. Nitekim ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentim olmaksızın her defasında ödedim. Bundan da asla pişman olmadım.

"İLKESEL BİR ADIM"

Bildiğiniz üzere, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri öncesinde İYİ Parti olarak yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda seçimlere hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettik. Bu kararı almamızdaki gayemiz partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı.

"SATIN ALINMIŞ İRADELER..."

Bu kararı alırken, kararı alan partinin genel başkanı olarak; karşımıza kimleri aldığımızı, elbette biliyordum. Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayri ahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galiz taarruzların, elbette bilincindeydim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım.

"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDERİM"

Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Geldiğimiz noktada İYİ Parti olarak ismimiz, bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeye atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa, ben bu bedele razıyım. Bugün İYİ Parti sarsılmış; ama ne iktidarın ne ana muhalefetin ne de 2028 hesapları kovalayan bir takım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım ve hatta İYİ Parti, bugünü feda etme uğruna, bu gidişle yarın Türkiye'nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almayı başarabildiyse, ben bu bedele razıyım. Çünkü ben, dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, memleketimin iyiliği için her türlü bedeli öderim.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

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