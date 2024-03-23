Meral Akşener Kütahya'da Öğretmenlerin Tayin Edilmesini İstedi - Son Dakika
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Meral Akşener Kütahya'da Öğretmenlerin Tayin Edilmesini İstedi

Meral Akşener Kütahya\'da Öğretmenlerin Tayin Edilmesini İstedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da yaptığı konuşmada, öğretmenlerin tayin edilmesini ve engellilerin maaşlarının artırılmasını talep etti.

23.03.2024 17:01  Güncelleme: 17:14
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Haber: MERVE GÜVEN/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da; "Erdoğan, buradan sana sesleniyorum, bu 100 bin öğretmeni derhal tayin edeceksin. Ettin ettin, etmedin bütün öğretmen kardeşlerimin oyuna talibim. Elimi uzatıyorum, tutun elini. Bu mülakat meselesini derhal kaldıracaksın. Engellilerin evde bakımına yönelik maaşlar 12 bin 500 liraya çıkarılmalıdır. Kanun teklifi verdik. Engellilerin kendi aldığı maaşlar 7 bin 500 liraya, evde bakım ücreti de 12 bin 500 liraya çıkarılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya gelerek hem seçmenlere seslendi hem de esnaf ziyareti yaptı. Seçmenlerden partisinin Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Tekdemir için oy isteyen Akşener, sözlerine Gazze'de ve Doğu Türkistan'da İsrail ve Çin'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenleri anarak başladı. Yaşanan zulümler karşısında kimsenin harekete geçmediğini ifade eden Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SİZDEN TALEBİM, AHMET BAŞKANIMI SEÇMENİZ"

"Bunu sizlerin vicdanına havale etmek isterim. Biz seçime gidiyoruz, dikkat ederseniz bunların konuşulmadığı bir seçim, hizmetin de yarışmadığı bir seçim, gene şuculuk buculuk üzerinden yürüyen bir seçim. Kütahya'da bir savaş yok, seçmenin düğünü, bayramı var. Benim sizden talebim, Ahmet Başkanımı seçmenizdir. Kendisinin israf yapmayacağına çalmayacağına, çaldırmayacağına, dost akraba kayırmayacağına kefaletim var."

Yolda gelirken bir çiftçinin kendisine verdiği ve tarımda artan maliyetlerden dert yandığı notu okuyan Akşener, " İnşallah bunu basınımızın eliyle Erdoğan'a duyurabiliriz" dedi.

Akşener, devamında şunları dile getirdi:

"SÖZ VERİYORUM BU HAKKINIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIM"

"Ben bu seçime giderken 3 konuyu devamlı konuştum. Birincisi emekliler; emekliler aç, aç. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insan bir evi geçindiremez. Kira verse ölür, kira vermese de aç kalır. Erdoğan, her şey senin 2 dudağının arasında. Şimdi bayram ikramiyesini emeklilere 7 bin lira yapacaksın, sonra 11 bin lira derhal seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Yandaşlarınızın vergilerini silerken para var, emekliye gelince mi yok? Suriyelilere, Afganlara para var ama emeklilere gelince mi yok? Bunu vereceksin, emekliyi mutlu edeceksiniz. Sonra hep beraber emeklinin oyuna talip olacağız. Siz bunu vermediğiniz takdirde ben Meral Akşener olarak sizlerin, emeklilerin oyuna talibim. Size söz veriyorum bu hakkınızı söke söke alacağım.

"MÜLAKAT MESELESİNİ DERHAL KALDIRIN"

Atanamayan öğretmenler var. Neymiş öğretmen fazlasıymış, kim yetiştirdi, sen yetiştirdin. Erdoğan, buradan sana sesleniyorum, bu 100 bin öğretmeni derhal tayin edeceksin. Ettin ettin, etmedin bütün öğretmen kardeşlerimin oyuna talibim. Elimi uzatıyorum, tutun elimi. Bu mülakat meselesini derhal kaldıracaksın.

"ENGELLİ MAAŞLARI 7 BİN 500, EVDE BAKIM ÜCRETİ 12 BİN 500 LİRAYA ÇIKARILMALI"

Engellilerin evde bakımına yönelik maaşlar 12 bin 500 liraya çıkarılmalıdır. Kanun teklifi verdik. Engellilerin kendi aldığı maaşlar 7 bin 500 liraya, evde bakım ücreti de 12 bin 500 liraya çıkarılmalıdır. Biz bunları konuşmalıyız. Sizi birbirinize düşürüp çırak çıkarıyorlar. O nedenle siz velinimetsiniz. En iyi hizmet edecek partiye, en iyi hizmet edecek adaya oy vermenizi sizden istirham ediyorum, ve Ahmet Başkanıma oy istiyorum."

Akşener, konuşmasının ardından esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener Kütahya'da Öğretmenlerin Tayin Edilmesini İstedi - Son Dakika

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