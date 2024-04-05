Meral Akşener Nevşehir'e teşekkür ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Meral Akşener Nevşehir'e teşekkür ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin merkez belediyesini kazandığı Nevşehir'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, belediye başkanı ile bir araya geldi ve seçim sonuçlarını değerlendirdi.

05.04.2024 19:41  Güncelleme: 20:45
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HABER: OGÜN AKKAYA - KAMERA: DURSUN ALKAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin merkez belediyesini kazandığı tek yer olan Nevşehir'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Belediye Başkanlığı'na giden Akşener, Başkan Rasim Arı ile bir araya geldi. Akşener, "Seçim sonuçlarını bir şekilde değerlendirdik. Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz. Ama aldığımız yerlere de baktığımızda sevinçten uçuyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin merkez belediyesini kazandığı tek yer olan Nevşehir'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, Başkan Rasim Arı ile bir araya geldi. Akşener daha sonra belediye meydanında düzenlenen iftara katıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belediye makamına oturması için ricada bulunsa da Akşener, "Nasıl zor seçildiğini biliyorum. Geç otur. O sandalyeye seçilmek çok zor" dedi. Bunun üzerine Rasim Arı makam koltuğuna oturdu.

"SİZİ MAHCUP ETMEDİM"

Rasim Arı, Akşener ile konuşmasında "En zor zamanımda benim elimden tuttunuz ve güvendiniz. Bütün kapıları açtınız. Seçim döneminde yalnız olduğumu düşünüyordum ama elinizin omzunda olduğunu biliyorduk. 'Gel' dediniz ve sizi mahcup etmedim." dedi. Akşener ise "Hepimizi vesile ettin. Şimdi burada oturuyorsunuz. Bu imtihanı verdin ki burada oturuyorsun" diye konuştu.

"CİDDİ OY GEÇİŞLERİ OLDU"

Yerel seçimlerde aldığı oy oranına ilişkin konuşan Arı, "2019 yılında yüzde 51 ile seçilmiştim. Şu anda yüzde 53. AK Parti'den, MHP'den, CHP'den ciddi oy geçişleri oldu" dedi.

"EFİL EFİL BİR MELTEM RÜZGARI ESİYOR"

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Meral Akşener de şunları kaydetti:

"Şimdi ben milletvekillerimizle ve divanımızla yaptığımız bir toplantının ardından geliyorum buraya. Seçim sonuçlarını bir şekilde değerlendirdik. Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz. Ama aldığımız yerlere de baktığımızda sevinçten uçuyoruz. Hafif, içimizin kırıldığı bir sistemden çıktık, genel merkezin salonundan çıktık buraya geldik. Şu an efil efil bir meltem rüzgarı esiyor. Dolayısıyla nereden bakarsan oradan farklı görünen bir iş bu. Seçim çok önemli bir şey. Allah seni utandırmasın." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener Nevşehir'e teşekkür ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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