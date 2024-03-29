Meral Akşener, öğretmen atamaları konusunda açıklama yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O 100 bin öğretmeni tayin edeceksiniz. Etmezseniz ben bütün öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarımın oylarına talibim." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Çankırı'ya gelen Akşener, otobüsle şehir turu yapmasının ardından Elif Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Ardından Eldivan ilçesine giden Akşener, burada vatandaşlara seslendi.
Eldivan'ın küçük bir ilçe olduğunu ancak 10 bin lira emekli maaşıyla Eldivan'daki, Hakkari'deki, Ankara'daki, Edirne'deki emeklilerin de aç olduğunu öne süren Akşener, "Evi kiralık değil kendinin olsa bile 10 bin liraya geçinmek mümkün değil. Ben bir buçuk aydır Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki 'Emeklilerin maaşına 11 bin lira seyyanen zam yap, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yap, sonra bayram ikramiyesini 7 bin lira yap, emeklilerin oyuna talip ol'. Bunu yapmıyorsan bütün emeklilerin oyuna ben talibim ve o emeklilere söz veriyorum, şu elimi uzattım, tutun, güç verin, Allah şahidimdir söke söke alacağım, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
Akşener, 3600 ek gösterge ve EYT'nin eksik gedik de olsa çıktığını belirterek, "Muhalefetin görevi sizin sesiniz, avukatınız olmaktır, sizin adınıza sizin sesinizi duyurup rekabet etmektir. İktidarın görevi ise hizmet etmektir, o sesi duyup gereğini yapmaktır. Yapmıyorsa eğer iktidar o işin gereğini, sizin talebinizi, o zaman sizin tarafınızdan cezalandırılmaları gerekir. O ceza nedir? Oylarınızı vermemektir." dedi.
Öğretmen atamaları konusuna da değinen Akşener, şöyle konuştu:
"2023 seçimlerine giderken hepimiz Cumhuriyetin 100 yılında 100 bin öğretmen tayin edeceğiz dedik. İktidar oldunuz kardeşim, yapacaksınız. O 100 bin öğretmeni tayin edeceksiniz. Etmezseniz ben bütün öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarımın oylarına talibim. Aynı emeklilerde olduğu gibi 'söke söke bu hakkı alacağım' diyorum. Bir şey daha var. 'Para yok' diyorlar. Suriyelilere para buluyorsunuz, Afganlara para buluyorsunuz, emeklilerle öğretmenlere mi bulamıyorsunuz? Dolayısıyla yapacaksınız. Millet, seçmen velinimettir. Siyasetçi talep eden, isteyen, siz ise imtihana çekensiniz. Onun için biz oylarınıza talibiz. Bir üçüncü ise mülakatın kaldırılması. Ben 3 yıl boyunca ilçe ilçe esnaf gezdim. O esnaf dükkanında 87 puan almış çocuğunun mülakatta elendiğini ama buna karşılık 73 puan, 67 puan almış o çocuğun arkadaşının mülakat sebebiyle atandığını gördüm."
Konuşmasının ardından Akşener, İYİ Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Karamemiş ile Eldivan Belediye Başkan adayı Halil Aydın için destek istedi.
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