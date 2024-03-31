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Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin - Son Dakika
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Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin

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DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'nun aldığı oyların kendilerine ait olduğunu belirterek, seçmenlerinin AKP'yi cezalandırmak istediğini söyledi. Beştaş, İstanbul'da kaybetmediklerini ve İstanbul belediyesinin çalışmalarını yakından izleyeceklerini vurguladı.

31.03.2024 23:45
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DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi.

Beştaş, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde henüz kesin sonuçların açıklanmadığını ama aşağı yukarı partilerin oy oranlarının belirlendiğini, seçimi kimin kazanıp kimin kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

"ALDIĞI OYLAR ONUN DEĞİL, BİZİM SEÇMENLERİMİZ ORAYA OY VERDİ"

Kampanya süresi boyunca kentte sadece 2 aday yarışıyormuş gibi bilinçli şekilde algı yaratıldığını, bunun sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası tarafından da çok güçlü şekilde yansıtıldığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:

"Seçmen buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. DEM seçmeni de bu konuda AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Yani şunu da söyleyeyim; İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi."

Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin

"SEÇMENLERİMİZİN NEDEN BUNA ZORLANDIĞINI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Beştaş, partisinin İstanbul'da kaybetmediğini savunarak, "Oy oranı ile üçüncü sıra birbiriyle tezat teşkil ediyor diyebilirsiniz ama aslında kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini ve neden buna zorlandığını gayet iyi biliyoruz." dedi.

"İSTANBUL BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN DENETLEYECEĞİZ"

Beştaş, "Şunu da unutmayın. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul belediyesinin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Bu konuda, böyle 'seçimi kaybettik' havasında falan da değiliz. DEM Parti siyaseti kazanmıştır diye düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'daki Nevruz etkinliğine 1 milyon insanın katıldığını, aslında orada kazandıklarını söyleyen Beştaş, şunları kaydetti:

"İşte bu nedenle İmamoğlu, 'Bu oylar benimdir.' demesin. Aslında bizim seçmenimiz, onların deyimiyle 'stratejik oy' kullanmakta ne kadar mahir olduğunu, ölçülü davrandığını bir kez daha gösterdi. Böyle bir denklem olmasaydı bizim oyumuz asla bu değildi. Bunu herkes biliyor."

Meral Danış Beştaş: İmamoğlu\'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
Kaynak: AA

Meral Danış Beştaş, DEM Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Mustafa POLAT: Siz mi kazandırdınız!!?? Anayasayı askıya alanlara karşı anayasanın, kendisinin teminatı ve güvencesi olduğunun bilincindeki vatandaşımız kazandırdı. Yaşanan ekonomik sıkıntının tek başına omuzuna yüklenen emeklilerimiz kazandırdı. Haram lokmaları kusturmak isteyen vatandaşlar kazandırdı. Din adı altında istismarcı sarıklılara cübbelilere müsade etmeyen halk kazandırdı. 288 38 Yanıtla Ali Arslan: CHP bu seçimde oldugu gibi ne kadar dem den uzak olursa o kadar kazanacak demiştik,ve öylede oldu,bunlar değil miydi chp ye oy yok diyen,sonucu görünce kivirmalar, yemezler, dem den kim uzak durursa o kazanır. 69 18 Abuzer Kadayıf: Ali destero size oy veren kekolara ayıp etmiyormusun 0 0
  • Beytullah Hızlı: Zaten onu tüm millet biliyor demlenerek kazandı imambayıldı yoksa kazancağı tek sey basi olurdu 89 144 Yanıtla Ercan Karatas: Şimdi öyle mi oldu :) 49 19
  • Halil İbrahim Tüfekçi: CHP nin bundan sonra yapacağı en güzel şey Yarın dan tezi yok erken seçim talep etmesi. 56 89 Yanıtla Selami Karagülle: Ne olacak erken seçim olunca fazla rüyalara dalmayın şu an zafer sarhoşluğundan ne dediğinizi bilmiyorsunuz seçim size kazandırıldı siz kazanmadınız 30 36 Kara Aslan: Sebep 27 9 Selami Karagülle: Yavaş gel yavaş 27 7
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